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16:14 (мск), источник: ТАСС

Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр

Задержанный заявил, что знал журналистку с 2012 года «по телепатическому контакту».

6
фотографий
6
фотографий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве опубликовало видео допроса задержанного за нападение на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Как следует из видеозаписи, задержанный представился Борисом Юрьевичем Грицем. «Потерпевшую я знал пять лет, с 2012 года, только по телепатическому контакту», — сказал Гриц, отвечая на вопрос, был ли он знаком с Фельгенгауэр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудник полиции спросил нападавшего о мотивах преступления. «Побудило то, что два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — пояснил задержанный.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанный, возможно, находился в невменяемом состоянии и страдает психическим расстройством. Он будет направлен на психиатрическую экспертизу.

По данным следствия, днем 23 октября мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи. Фельгенгауэр госпитализирована.

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