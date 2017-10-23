Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр
Задержанный заявил, что знал журналистку с 2012 года «по телепатическому контакту».
Задержанный заявил, что знал журналистку с 2012 года «по телепатическому контакту».
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве опубликовало видео допроса задержанного за нападение на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Как следует из видеозаписи, задержанный представился Борисом Юрьевичем Грицем. «Потерпевшую я знал пять лет, с 2012 года, только по телепатическому контакту», — сказал Гриц, отвечая на вопрос, был ли он знаком с Фельгенгауэр.
Сотрудник полиции спросил нападавшего о мотивах преступления. «Побудило то, что два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально», — пояснил задержанный.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержанный, возможно, находился в невменяемом состоянии и страдает психическим расстройством. Он будет направлен на психиатрическую экспертизу.
По данным следствия, днем 23 октября мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи. Фельгенгауэр госпитализирована.