В Похвистневском район погибла пассажирка Skoda, врезавшейся в дерево
Утром 23 октября в Похвистневском районе погиб водитель Skoda, сообщает
Утром 23 октября в Похвистневском районе погиб водитель Skoda, сообщает
Около 10:00 на 21 км дороги от трассы Самара — Бугуруслан к пос. Октябрьский 39-летний иномарки, по мнению правоохранителей, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где врезался в дерево.
59-летняя пассажирка машины, находящаяся на переднем сиденье, скончалась на месте до приезда «скорой помощи». Водителя доставили в больницу.