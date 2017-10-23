В Похвистневском район погибла пассажирка Skoda, врезавшейся в дерево

Около 10:00 на 21 км дороги от трассы Самара — Бугуруслан к пос. Октябрьский 39-летний иномарки, по мнению правоохранителей, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где врезался в дерево.