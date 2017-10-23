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17:22 (мск), источник: Volga News

В Похвистневском район погибла пассажирка Skoda, врезавшейся в дерево

Утром 23 октября в Похвистневском районе погиб водитель Skoda, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 10:00 на 21 км дороги от трассы Самара — Бугуруслан к пос. Октябрьский 39-летний иномарки, по мнению правоохранителей, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где врезался в дерево.

59-летняя пассажирка машины, находящаяся на переднем сиденье, скончалась на месте до приезда «скорой помощи». Водителя доставили в больницу.

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