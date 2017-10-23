Поезд сбил насмерть мужчину в Ростовской области
По факту инцидента начата доследственная проверка.
По факту инцидента начата доследственная проверка.
Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Ростовской области.
Как сообщает 23 октября
Грузовой поезд сбил неизвестного мужчину, который, по словам очевидцев происшествия, пытался перебежать железнодорожные пути прямо перед проходящим составом.
Машинист применил экстренное торможение, но
В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.