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16:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Поезд сбил насмерть мужчину в Ростовской области

По факту инцидента начата доследственная проверка.

Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Ростовской области.

Как сообщает 23 октября пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел 19 октября на перегоне станций Персиановка — Новочеркасск.

Грузовой поезд сбил неизвестного мужчину, который, по словам очевидцев происшествия, пытался перебежать железнодорожные пути прямо перед проходящим составом.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.

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