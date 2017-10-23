Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Ростовской области.

Как сообщает 23 октября пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел 19 октября на перегоне станций Персиановка — Новочеркасск.

Грузовой поезд сбил неизвестного мужчину, который, по словам очевидцев происшествия, пытался перебежать железнодорожные пути прямо перед проходящим составом.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.