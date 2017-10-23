Мощный смерч пролетел в воскресенье возле Анапы
Кадрами огромной воронки поделились пользователи в соцсетях.
Кадрами огромной воронки поделились пользователи в соцсетях.
Краснодар, 23 октября, KrasnodarMedia.
В воскресенье, во второй половине дня, над морем в нескольких км от берега вдоль Пионерского проспекта
Наблюдать явление можно было с разных точек города. Пользователь соцсети Instagram написал, что смерч был «в районе кольца у Довиля. С моря шел и прям над кольцом развалился».
Жители Анапы говорят даже о двух смерчах, пролетевших в районе Пионерского проспекта:
«Один
МЧС напоминает, в случае выхода смерча на сушу:
если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле;если вы находитесь на улице — остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства;если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприёмник для получения информации от МЧС.
В любом случае, сообщают сотрудники МЧС, не стоит поддаваться панике, следует преодолеть страх и мобилизовать все силы на выход из создавшейся чрезвычайной ситуации.