В Волгограде прокуратура заблокировала сайт, торговавший «липовыми» справками
В Волгограде прокуратура заблокировала сайт, торговавший «липовыми» справками.
В Волгограде прокуратура заблокировала сайт, торговавший «липовыми» справками.
Волгоградская прокуратура выявила сайт, продававший фиктивные медицинские документы, сообщает ВДТВ со ссылкой на облпрокуратуру.
В прокуратуре поясняют, что
На сайте особо указывалось о действии «акции»: заказав две справки, пользователь получал скидку на третью. В прокуратуре и других правоохранительных органах пытаются выявить возможных покупателей справок.
Покупка и продажа фальшивых официальных документов являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность.