Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
16:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде прокуратура заблокировала сайт, торговавший «липовыми» справками

В Волгограде прокуратура заблокировала сайт, торговавший «липовыми» справками.

Волгоградская прокуратура выявила сайт, продававший фиктивные медицинские документы, сообщает ВДТВ со ссылкой на облпрокуратуру.

В прокуратуре поясняют, что Интернет-сай предлагал всем желающим купить без посещения врачей, медосмотров справки о беременности, о результатах анализов, медицинские документы для работы в особых условиях, справки от нарколога и психиатра и т. д.

На сайте особо указывалось о действии «акции»: заказав две справки, пользователь получал скидку на третью. В прокуратуре и других правоохранительных органах пытаются выявить возможных покупателей справок.

Покупка и продажа фальшивых официальных документов являются преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение ВАК по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь