Гособвинение попросило 4 года колонии воронежскому адвокату «с зелёным блокнотом»

Источник: Вести - Воронеж

За покушение на мошенничество прокурор попросил в наказание адвокату 4 года колонии общего режима, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в прокуратуре Воронежской области. Дело Григорашенко получило резонанс, так как его связывают с отставкой руководства Воронежского облсуда. После её задержания свои посты покинули председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.

Марию Григорашенко поймали с поличным оперативники ФСБ и следователи СКР после получения части денег — 350 тыс. рублей — в автомобиле у здания банка 11 мая 2016 года. Доказательства по делу Григорашенко стали поводом для отставки председателя Воронежского облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Сотрудники регионального УФСБ после этого отследили «коррупционные связи» высокопоставленных судей с адвокатскими конторами.

Согласно обвинению, адвокат покушалась на хищение денег у родителей своего клиента. Она защищала молодого человека, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. За деньги Мария Григорашенко пообещала его родителям добиться условного срока. Ради освобождения сына его родители продали недвижимость, взяли кредит, и передали защитнику деньги. Позднее адвокат потребовала у семьи парня еще 500 тыс. рублей. Таких денег у родных молодого человека уже не было, и они перестали верить адвокату, которая хотела все больше денег. Поэтому семья клиента заявила о действиях Григорашенко в правоохранительные органы.

Интересный получился и судебный процесс по делу Марии Григорашенко. В нём перед назначенными в сентябре прениями произошёл резкий поворот. Обвиняемая в обмане адвокат полностью изменила свою позицию во время последнего слова, которое должна была говорит перед тем, как суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге подсудимая дала признательные показания. В связи с этим было возобновлено судебное следствие, стороны попросили у суда время на подготовку к новым прениям.

Изменить свою позицию на противоположную Мария Григорашенко могла, чтобы иметь шанс получить условный срок. Раскаяние и признание вины обычно является важным смягчающим обстоятельством. До этого Григорашенко отрицала, что виновна в преступлении. Её защита объясняла получение большой суммы у клиента гражданско-правовым договором.