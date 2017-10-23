Около 30 человек отравились в Томской области медвежатиной

По его словам, первое обращение в медицинское учреждение было еще 11 октября. Какого именно числа произошло отравление, пока неизвестно.

«Факт отравления подтверждаем. 12 человек госпитализировано, одна пострадавшая доставлена в Томск в клиники СибГМУ. Всего под наблюдением находятся 17 человек. У пострадавших обнаружен трихинеллез. Всего в районе выявлено 29 случаев отравления», — сказал сотрудник ЕДДС Верхнекетского района.

В областном Роспотребнадзоре подтвердили факт отравления, но обещали сообщить все обстоятельства позднее.

Источник в администрации района сообщил ТАСС, что пять человек перевели на лечение в Томск в клиники Сибирского государственного медицинского университета, 11 человек, в том числе двое детей, находятся в Верхнекетской районной больнице.