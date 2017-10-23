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17:46 (мск), источник: ТАСС

Около 30 человек отравились в Томской области медвежатиной

ТОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Жители поселка Катайга Верхнекетского района Томской области съели копченую медвежатину, зараженную трихинеллезом, в результате 16 человек госпитализированы, в том числе два ребенка. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сотрудник Единой дежурной диспетчерской службы района.

По его словам, первое обращение в медицинское учреждение было еще 11 октября. Какого именно числа произошло отравление, пока неизвестно.

«Факт отравления подтверждаем. 12 человек госпитализировано, одна пострадавшая доставлена в Томск в клиники СибГМУ. Всего под наблюдением находятся 17 человек. У пострадавших обнаружен трихинеллез. Всего в районе выявлено 29 случаев отравления», — сказал сотрудник ЕДДС Верхнекетского района.

В областном Роспотребнадзоре подтвердили факт отравления, но обещали сообщить все обстоятельства позднее.

Источник в администрации района сообщил ТАСС, что пять человек перевели на лечение в Томск в клиники Сибирского государственного медицинского университета, 11 человек, в том числе двое детей, находятся в Верхнекетской районной больнице.

Трихинеллёз передаётся от животных человеку при употреблении заражённого мяса и в первое время может напоминать грипп или простуду. Человек ощущает слабость, температура повышается, часто возникает недомогание. Симптомы проявляются спустя 10−20 дней после употребления мяса больных животных, но в некоторых случаях, при остром течении заболевания, могут быть заметны уже на второй- третий день. Лечение от трихинеллёза пока не разработано.

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