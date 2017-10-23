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17:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полицейская машина перевернулась в Павлодаре

В патрульную полицейскую машину врезался автомобиль Mazda.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Автомашина батальона дорожно-патрульной полиции перевернулась в Павлодаре на нерегулируемом перекрестке улиц Короленко — Розы Люксембург, сообщили пользователи паблика «Типичный Павлодар».

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По запросу Sputnik Казахстан, в пресс-службе Департамента внутренних дел Павлодарской области рассказали, что патрульная машина выехала по сообщению о драке. Когда полицейские прибыли на место, то сообщение подтвердилось. Несколько участников потасовки нуждались в медицинской помощи, поэтому патруль вызвал «скорую». Она забрала пострадавших и повезла их в больницу.

Полицейская Lada Granta сопровождала карету «скорой помощи». Обе машины двигались с проблесковыми маячками по главной улице Короленко. На пересечении с улицей Розы Люксембург оттуда выехала автомашина Mazda под управлением водителя 1988 года рождения. Не пропустив патрульный автомобиль, она ударила его в бок, отчего тот перевернулся. Водителям обеих автомашин была оказана помощь на месте, но затем водителю-полицейскому, 1989 года рождения, стало плохо, и его пришлось госпитализировать.

«Сейчас он находится на обследовании, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — сообщили в полицейском ведомстве.

В соцсетях утром в понедельник уже появилось сообщение о том, что городские коммунальные службы уже устанавливают на этом перекрестке знаки приоритета.

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