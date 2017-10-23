Полицейская машина перевернулась в Павлодаре
В патрульную полицейскую машину врезался автомобиль Mazda.
В патрульную полицейскую машину врезался автомобиль Mazda.
АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Автомашина батальона
По запросу Sputnik Казахстан, в
Полицейская Lada Granta сопровождала карету «скорой помощи». Обе машины двигались с проблесковыми маячками по главной улице Короленко. На пересечении с улицей Розы Люксембург оттуда выехала автомашина Mazda под управлением водителя 1988 года рождения. Не пропустив патрульный автомобиль, она ударила его в бок, отчего тот перевернулся. Водителям обеих автомашин была оказана помощь на месте, но затем
«Сейчас он находится на обследовании, по факту
В соцсетях утром в понедельник уже появилось сообщение о том, что городские коммунальные службы уже устанавливают на этом перекрестке знаки приоритета.