В России заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов

«С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тыс. руб., то 6 млн — это очень большая сумма… Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия», — заявил господин Чиханчин.