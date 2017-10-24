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03:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В России заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн руб.

Источник: Reuters

«С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тыс. руб., то 6 млн — это очень большая сумма… Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия», — заявил господин Чиханчин.

Кроме того, Юрий Чиханчин рассказал, что Росфинмониторинг вместе с ФСБ и с коммерческими банками построил модель финансового поведения террористов, что позволило выявить порядка 200 лиц, причастных к терроризму. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела.

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