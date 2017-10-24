В России заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн руб.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн руб.
«С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в
Кроме того, Юрий Чиханчин рассказал, что Росфинмониторинг вместе с ФСБ и с коммерческими банками построил модель финансового поведения террористов, что позволило выявить порядка 200 лиц, причастных к терроризму. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела.