Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, автобус сгорел сегодня утром в селе Аккистау Исатайского района. Загорелся он около заправочной станции.

«Это автобус марки “ПАЗ”, который сгорел полностью. Никто из людей не пострадал, водитель успел покинуть кабину. В тушении автобуса приняли участие 8 человек и две единицы техники», — сообщили в ДЧС области.