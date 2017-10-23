Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области. Видео горящего автобуса было размещено в Фейсбук на странице zello_atyrau, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области. Видео горящего автобуса было размещено в Фейсбук на странице zello_atyrau, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
«Это автобус марки “ПАЗ”, который сгорел полностью. Никто из людей не пострадал, водитель успел покинуть кабину. В тушении автобуса приняли участие 8 человек и две единицы техники», — сообщили в ДЧС области.
По первоначальной информации, автобус принадлежал частному лицу.