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18:20 (мск), источник: Kazinform

Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Автобус около АЗС сгорел в Атырауской области. Видео горящего автобуса было размещено в Фейсбук на странице zello_atyrau, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, автобус сгорел сегодня утром в селе Аккистау Исатайского района. Загорелся он около заправочной станции.

«Это автобус марки “ПАЗ”, который сгорел полностью. Никто из людей не пострадал, водитель успел покинуть кабину. В тушении автобуса приняли участие 8 человек и две единицы техники», — сообщили в ДЧС области.

По первоначальной информации, автобус принадлежал частному лицу.

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