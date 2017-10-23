«Трансперенси Интернешнл» выявила финансовые нарушения в 14 театрах

Источник: Reuters

«Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег», — говорится в публикации на сайте.

«Трансперенси» проверила коммерческую деятельность руководителей всего около 135 государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга. В 14-ти из них были обнаружены нарушения: театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок. «В 2013—2017 годах они заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб.», — подчеркнули в центре.

Исследование показало, что руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получал от своего театра примерно по 440 тыс. руб. за постановку одного спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев — по 480 тыс. руб., руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин — по 180 тыс. руб., руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников — по 345 тыс. руб. При этом Олег Табаков и Олег Меньшиков за актерскую игру в своих театрах получили более чем по 600 тыс. в месяц, Надежда Бабкина — 520 тыс. в месяц.

Отмечается, что сделки от лица театра подписывали заместители художественных руководителей. «Все контракты заключены на безальтернативной основе — с единственным поставщиком. В обосновании контракта указывалось, что художественные руководители театров лучше прочих могут поставить спектакли и исполнить в них роли», — рассказали в «Трансперенси».

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Худрук Театра на Юго-Западе Олег Леушин заявил «Ъ», что играет по 15−18 спектаклей в месяц. «Моя зарплата включает еще и актерские деньги», — заявил режиссер. Руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев назвал публикацию «Трансперенси» «просто словами».