Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В понедельник в редакции «Эха Москвы» на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение.

Вооруженный ножом мужчина, миновав охрану на проходной офисного здания на Новом Арбате, поднялся в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Ведущую сразу после нападения госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Источник: AP

Около 16 часов стало известно, что она была прооперирована и переведена в палату. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, после операции пострадавшая находится в искусственной коме и на аппарате вентиляции легких.

Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких. Алексей Венедиктов

«Как сообщили врачи, в таком состоянии она пробудет до завтра. Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм», — рассказал Венедиктов.

Напавший был задержан службой охраны радиостанции и передан полицейским. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц. В последнее время он проживал в Израиле.

Источник: AP 2017

Как сообщил источник, нападение на журналистку не было связано с ее профессиональной деятельностью и в нем прослеживается личный мотив. На видео, размещенном в Telegram-канале радиостанции задержанный так объяснил мотивы своего поступка: «Побудило (напасть на журналистку — ИФ) то, что два месяца она меня преследовала». Он также утверждал, что около пяти лет «находился в телепатическом контакте с журналисткой». «Каждую ночь, используя телепатическую связь изводила меня», — заявил задержанный.

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Как позже выяснилось, Гриц вел дневник на платформе на блоггинга wordpress. Автор дневника в своих записях также утверждает, что журналистка состояла с ним в «телепатической связи», обвиняет ее в преследованиях и домогательствах. Он обращается к коллегам и родственникам журналистки воздействовать на нее, чтобы оградить его от ее якобы пагубного влияния. 14 сентября Гриц написал, что «если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».

Источник: AP

Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье «Покушение на убийство».

Источник: AP

В Генеральной прокуратуре России назвали вопиющим факт нападения на сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и заверили, что держат ситуацию на контроле.

«Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции “Эха Москвы”. Коллегам с радиостанции — слова поддержки», — написал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Источник: РИА

Гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова пообещала, что охрана редакции после нападения будет усилена. «Мы договорились, что будет усилена охрана непосредственно на нашем этаже, где находится редакция», — сказала Павлова «Интерфаксу» в понедельник.

Источник: AP

В Союзе журналистов России после случившегося предложили ужесточить наказание за нападение на журналистов.

«Вопрос ужесточения наказания за нападения на журналиста при исполнении можно ставить как вопрос о безопасности депутата парламента. Союз будет выступать с такой инициативой обязательно. В комплексе с проблемой статуса журналиста», — заявил председатель Союза журналистов Всеволод Богданов.

В Госдуме тем временем выразили обеспокоенность волной агрессии в отношении журналистов.

Происходящее в очередной раз ставит вопрос о том, что угрозы и тем более физические действия в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий, предусмотренных законом. Леонид Левин Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Он обратил внимание, что «это беспрецедентное по дерзости нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей».