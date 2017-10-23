Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение
В понедельник, 23 октября, мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.
В понедельник, 23 октября, мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В понедельник в редакции «Эха Москвы» на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение.
Вооруженный ножом мужчина, миновав охрану на проходной офисного здания на Новом Арбате, поднялся в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Ведущую сразу после нападения госпитализировали в НИИ Склифосовского.
Около 16 часов стало известно, что она была прооперирована и переведена в палату. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, после операции пострадавшая находится в искусственной коме и на аппарате вентиляции легких.
Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких.
«Как сообщили врачи, в таком состоянии она пробудет до завтра. Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм», — рассказал Венедиктов.
Напавший был задержан службой охраны радиостанции и передан полицейским. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц. В последнее время он проживал в Израиле.
Как сообщил источник, нападение на журналистку не было связано с ее профессиональной деятельностью и в нем прослеживается личный мотив. На видео, размещенном в
Как позже выяснилось, Гриц вел дневник на платформе на блоггинга wordpress. Автор дневника в своих записях также утверждает, что журналистка состояла с ним в «телепатической связи», обвиняет ее в преследованиях и домогательствах. Он обращается к коллегам и родственникам журналистки воздействовать на нее, чтобы оградить его от ее якобы пагубного влияния. 14 сентября Гриц написал, что «если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».
Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье «Покушение на убийство».
В Генеральной прокуратуре России назвали вопиющим факт нападения на сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и заверили, что держат ситуацию на контроле.
«Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции “Эха Москвы”. Коллегам с радиостанции — слова поддержки», — написал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в
Гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова пообещала, что охрана редакции после нападения будет усилена. «Мы договорились, что будет усилена охрана непосредственно на нашем этаже, где находится редакция», — сказала Павлова «Интерфаксу» в понедельник.
В Союзе журналистов России после случившегося предложили ужесточить наказание за нападение на журналистов.
«Вопрос ужесточения наказания за нападения на журналиста при исполнении можно ставить как вопрос о безопасности депутата парламента. Союз будет выступать с такой инициативой обязательно. В комплексе с проблемой статуса журналиста», — заявил председатель Союза журналистов Всеволод Богданов.
В Госдуме тем временем выразили обеспокоенность волной агрессии в отношении журналистов.
Происходящее в очередной раз ставит вопрос о том, что угрозы и тем более физические действия в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий, предусмотренных законом.
Он обратил внимание, что «это беспрецедентное по дерзости нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей».
Левин напомнил, что «в последнее время мы наблюдаем настоящую волну агрессии по отношению к журналистскому сообществу: поджог редакции «Ленты.ру», уничтожение личного автомобиля Юлии Латыниной, угрозы в адрес журналистки Екатерины Винокуровой и вот сегодня дерзкое нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы».