В Чиланзарском районе ограбили граждан Бангладеш

Источник: Kommersant.uz

По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РУз (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере).

Предварительное следствие продолжается и проверяется причастность нападавших к другим преступлениям. Опознаны двое из них — Дилдора Рустамова и Фарход Джомалов.