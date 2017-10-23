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19:59 (мск), источник: Kommersant.uz

В Чиланзарском районе ограбили граждан Бангладеш

Нападавшие, угрожая ножом, забрали у иностранных граждан наличность ($700 и 500 тыс. сумов), а также имущество на $4400. Затем они скрылись с места преступления.

Источник: Kommersant.uz

По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РУз (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере).

Предварительное следствие продолжается и проверяется причастность нападавших к другим преступлениям. Опознаны двое из них — Дилдора Рустамова и Фарход Джомалов.

ГУВД Ташкента призывает обращаться по номеру в 102 или в ближайшие органы внутренних дел в случае, если вы пострадали от действий этих граждан.

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