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23 октября, источник: Sputnik.by

ДТП с экскаватором на М1: водитель грузовика был пьян

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Водитель грузового автомобиля, который совершил на автотрассе М1 вблизи Бреста столкновение с экскаватором, на момент ДТП был пьян, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 15:20 понедельника на автодороге «Брест — Минск — Граница Российской Федерации» вблизи садового товарищества возле деревни Косичи. За рулем грузовика Ford находился 33-летний житель Минска.

«В ходе проверки установлено, что водитель управлял Ford в состоянии опьянения», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водитель грузовика с травмами головы был госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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