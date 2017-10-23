ДТП с экскаватором на М1: водитель грузовика был пьян
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Водитель грузового автомобиля, который совершил на автотрассе М1 вблизи Бреста столкновение с экскаватором, на момент ДТП был пьян, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 15:20 понедельника на автодороге «Брест — Минск — Граница Российской Федерации» вблизи садового товарищества возле деревни Косичи. За рулем грузовика Ford находился 33-летний житель Минска.
«В ходе проверки установлено, что водитель управлял Ford в состоянии опьянения», — сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что водитель грузовика с травмами головы был госпитализирован.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.