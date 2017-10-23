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22:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Полиция подключилась к поискам коз в Сосновском районе

Эта история напоминает настоящий деревенский детектив.

К южноуральским «Вестям» обратились жители села Архангельского — это в Сосновском районе. Там пропало целое стадо коз — 70 голов. Владельцы уверены: животные не сбежали из дома, их украли! Люди рассказывают, что воры орудуют уже много лет, но почему-то остаются безнаказанными. И, кстати, не исключено, что живут с пострадавшими в одной деревне.

Песню «Жил был у бабушки серенький козлик» в селе Архангельское впору переписывать на новый лад. Сиротливо опустевшая «стайка» еще недавно была домом для Белы, Даши и Маши. От коз не осталось ни рожек, ни ножек, ни фотографий. Особые приметы Алла Орлова перечисляет по памяти.

«Маша ручная очень, когда я встречала ее и кричала “Маша”, она бежала скорей, как собачка, и кусочек хлеба получала. А Дашенька тоже белая, но немножко у нее выделяется чернота», — рассказывает Алла Орлова, жительница села Архангельское.

Одна — покрупнее, две — ростом ниже среднего. Все трое — в интересном положении. Ушли из дома и не вернулись в компании целого стада коз.

«Свернули на долговскую дорогу и прямо бежали, бежали и не останавливались», — говорит Людмила Немкова.

Уверена: сами сбежать не могли, таинственно исчезнувших коз будто кто-то гнал. Людмила Немкова ведет собственное расследование. Она потеряла 63 головы, а с ними — покой и сон. Ущерб — больше 300 тысяч рублей, не считая сливок, молока и нервов. Уже исколесила всю округу на велосипеде — след последнего копытца обрывается у Еткульского района, а дальше — неизвестность.

В поисках утраченного стада селяне пребывают уже три недели. Рассказывают, у них даже есть подозреваемые и сокрушаются: сами «пустили козла в огород». «Козлами отпущения» пострадавшие считают пастухов, которые следили за стадом в тот злополучный день. Один, похоже, прячется дома… Пытаемся услышать версию другого, но в ответ какое-то «молчание козлят»… Сначала бегал от телекамеры, потом начал кому-то звонить. Очень странное поведение для человека, которому нечего скрывать. Впрочем, коллега пастуха уверен: не стоит делать «из мухи козла».

«Найдутся они, плутают просто, — считает Сергей, пастух. — Чем смогу, тем помогу, как говорится».

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Но пострадавшие заявляют: их на козе не объедешь. Тем более что одного из подозреваемых, говорят, уже ловили с поличным, в присутствии понятых. Когда у Дубровиных пропала приметная буренка. Нашли в сарае на соседней улице.

«Опознала я, моя телочка, — делится местная жительница. — У нынешнего пастуха они купили».

В Архангельском ведут печальную статистику: за 11 лет здесь пропали больше ста коз, коров, лошадей и телят. В жертвы чаще выбирают одиноких пенсионерок, за которых некому вступиться. Предполагаемых похитителей, рассказывают, пытались припугнуть полицией. Но толку «как от козла молока».

«Они насмехаются буквально, знают, что никакого наказания им не будет», — возмущается Насиб Жиндиригов, житель села Архангельское.

Прошло уже три недели, но они не теряют надежды. Этим вечером пешком и на велосипедах снова отправятся на поиски исчезнувших коз.

Как стало известно, полиция сейчас проводит проверку по факту таинственного исчезновения коз.

Ксения Комиссарова, Николай Махиня.

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