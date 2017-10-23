Главный судмедэксперт Подмосковья уволен после скандала вокруг ДТП в Балашихе

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно отстранен от должности после скандала, связанного с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Авария во дворе

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). Автомобиль наехал на ребенка и протащил его не менее 10 метров. Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

Алкоголь в крови и проверки

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.