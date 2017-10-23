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20:14 (мск), источник: Интерфакс

Главный судмедэксперт Подмосковья уволен после скандала вокруг ДТП в Балашихе

Ранее СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно отстранен от должности после скандала, связанного с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Авария во дворе

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). Автомобиль наехал на ребенка и протащил его не менее 10 метров. Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

Алкоголь в крови и проверки

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.

18 октября СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть ребенка. СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в Подмосковье ребенка. Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Михаилу Клейменову — врачу, проводившему судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего ребенка, по результатам которой был сделан вывод о том, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

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