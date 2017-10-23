Главный судмедэксперт Подмосковья уволен после скандала вокруг ДТП в Балашихе
Ранее СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в ребенка.
Ранее СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в ребенка.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Главный
«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя.
«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
Авария во дворе
15 июня
6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.
Алкоголь в крови и проверки
При этом
Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.
21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.
18 октября СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть ребенка. СКР опроверг наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в Подмосковье ребенка. Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Михаилу Клейменову — врачу, проводившему