В Минздраве Подмосковья опровергли увольнение главного судмедэксперта области
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков не отстранял от должности главного судмедэксперта Подмосковья Владимира Клевно.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков не отстранял от должности главного судмедэксперта Подмосковья Владимира Клевно.
На настоящий момент есть экспертиза, все пойдет через суд (…) Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое. Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Клевно отстранен от должности после скандала, связанного с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе.
«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал собеседник «Интерфакса».
Он отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя.
62-летний доктор медицинских наук Клевно до 2009 года возглавлял Российский центр
ДТП во дворе
15 июня
6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.
При этом
Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что региональный главк ведомства проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.
Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в спецподразделение по расследованию
Результаты судебной экспертизы
На минувшей неделе официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка, а врачу Михаилу Клейменову, проводившему первоначальную экспертизу, предъявлено обвинение в халатности.
По данным СК, Клейменов проводил
По данным следствия, врач произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, «что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения, и при химическом исследовании в образце был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле».