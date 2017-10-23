В Минздраве Подмосковья опровергли увольнение главного судмедэксперта области

На настоящий момент есть экспертиза, все пойдет через суд (…) Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое. Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность. Дмитрий Марков Министр здравоохранения Московской области

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Клевно отстранен от должности после скандала, связанного с признанием пьяным ребенка, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе.

«Вчера вечером из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно», — сказал собеседник «Интерфакса».

Читайте также Погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян, установила экспертиза

Он отметил, что решение министерства связано со скандальной экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой говорили о наличии в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

62-летний доктор медицинских наук Клевно до 2009 года возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Является заведующим кафедрой факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского, добавил источник.

ДТП во дворе

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). В сообщении отмечалось, что женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что региональный главк ведомства проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в спецподразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

Результаты судебной экспертизы

На минувшей неделе официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка, а врачу Михаилу Клейменову, проводившему первоначальную экспертизу, предъявлено обвинение в халатности.

По данным СК, Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего ребенка, по результатам которой был сделан вывод о том, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.