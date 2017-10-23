Офицер отметил увольнение расстрелом

«Ъ» стали известны первые подробности ЧП, произошедшего сегодня в одном из подразделений Росгвардии, размещенном в чеченской станице Шелковская. Старший лейтенант, недовольный тем, что его решили уволить с военной службы, открыл огонь по нацгвардейцам. В перестрелке погибли пять человек, в том числе ее виновник.

ЧП произошло в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии — крупнейшего подразделения нацгвардейцев на Северном Кавказе, сформированного в феврале 2000 года для поддержания конституционного порядка в Чеченской Республике и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

По данным источников «Ъ», старший лейтенант, уроженец Дагестана, узнав о том, что по решению командования его за различные нарушения вскоре уволят со службы, решил выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее ходатайство.

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Перед этим гвардеец, утверждает собеседник «Ъ», выпил, а потом, взяв из оружейной комнаты пистолет-пулемет, отправился к своему обидчику.

Путь вооруженному лейтенанту преградил командир взвода, который попытался убедить его одуматься, — он был расстрелян первым. Затем преступник убил еще троих — на этот раз рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы. Стрельба произошла в расположении части, и на ее место сразу же направили группу спецназа Росгвардии. Увидев вооруженных сослуживцев, виновник ЧП попытался от них скрыться, отстреливаясь на ходу, но был убит.

Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело — в его рамках произведен осмотр места происшествия и допрашиваются сотрудники подразделения Росгвардии, в котором было совершено массовое убийство. В связи со случившимся в часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также должна установить причины происшедшего.