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23 октября, источник: БЕЛТА

Милиция изъяла более 60 л нелегального алкоголя в двух ночных клубах Минска

В ночь с 20 по 21 октября был проведен подобный рейд в двух ночных клубах Минска. В результате сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями из незаконного оборота изъято 111 бутылок алкоголя (более 60 л), не имеющих документов, подтверждающих легальность приобретения.

Источник: БЕЛТА

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция изъяла более 60 л нелегального алкоголя в двух ночных клубах Минска, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

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Сотрудники столичной милиции (подразделения по наркоконтролю, по борьбе с экономическими преступлениями, а также инспекции по делам несовершеннолетних) регулярно проводят отработку мест массового отдыха молодежи с целью выявления преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, алкогольной продукции.

Такие мероприятия также направлены на выявление в ночных заведениях несовершеннолетних лиц.

В ночь с 20 по 21 октября был проведен подобный рейд в двух ночных клубах Минска. В результате сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями из незаконного оборота изъято 111 бутылок алкоголя (более 60 л), не имеющих документов, подтверждающих легальность приобретения.

В отношении 17-летнего посетителя одного из ночных заведений составлен административный протокол по ч.1 ст. 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП Беларуси.

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