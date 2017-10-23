Источник: БЕЛТА

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция изъяла более 60 л нелегального алкоголя в двух ночных клубах Минска, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

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Сотрудники столичной милиции (подразделения по наркоконтролю, по борьбе с экономическими преступлениями, а также инспекции по делам несовершеннолетних) регулярно проводят отработку мест массового отдыха молодежи с целью выявления преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, алкогольной продукции.

Такие мероприятия также направлены на выявление в ночных заведениях несовершеннолетних лиц.

В ночь с 20 по 21 октября был проведен подобный рейд в двух ночных клубах Минска. В результате сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями из незаконного оборота изъято 111 бутылок алкоголя (более 60 л), не имеющих документов, подтверждающих легальность приобретения.