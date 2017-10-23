Российский военный в Армении случайно убил сослуживца и застрелился
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В Армении российский военнослужащий непреднамеренно застрелил из автомата сослуживца, потом покончил с собой, сообщили в понедельник в
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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В Армении российский военнослужащий непреднамеренно застрелил из автомата сослуживца, потом покончил с собой, сообщили в понедельник в
«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — сказали в
«Для выяснения обстоятельств случившегося, на месте работает комиссия Южного военного округа», — сообщили в