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23 октября, источник: Интерфакс

Российский военный в Армении случайно убил сослуживца и застрелился

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В Армении российский военнослужащий непреднамеренно застрелил из автомата сослуживца, потом покончил с собой, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — сказали в пресс-службе.

«Для выяснения обстоятельств случившегося, на месте работает комиссия Южного военного округа», — сообщили в пресс-службе.

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