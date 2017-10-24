Приморский таможенник ответит за крупную взятку
Бездействие по службе стоило предпринимательнице 176 тысяч рублей.
Бездействие по службе стоило предпринимательнице 176 тысяч рублей.
Следователями Дальневосточного СУ на транспорте СКР возбуждено дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) в отношении сотрудника таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Установлено, что 23 июня текущего года главный госинспектор таможенного поста «Турий рог» на участке автодороги в районе села Хороль получил лично от перемещавшей товар через таможенную границу гражданки взятку в сумме 176 200 рублей за бездействие по службе.
22 октября таможенник был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, собирается доказательственная база.