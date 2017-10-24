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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский таможенник ответит за крупную взятку

Бездействие по службе стоило предпринимательнице 176 тысяч рублей.

Следователями Дальневосточного СУ на транспорте СКР возбуждено дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) в отношении сотрудника таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что 23 июня текущего года главный госинспектор таможенного поста «Турий рог» на участке автодороги в районе села Хороль получил лично от перемещавшей товар через таможенную границу гражданки взятку в сумме 176 200 рублей за бездействие по службе.

22 октября таможенник был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, собирается доказательственная база.

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