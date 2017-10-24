Приморский таможенник ответит за крупную взятку

Следователями Дальневосточного СУ на транспорте СКР возбуждено дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) в отношении сотрудника таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что 23 июня текущего года главный госинспектор таможенного поста «Турий рог» на участке автодороги в районе села Хороль получил лично от перемещавшей товар через таможенную границу гражданки взятку в сумме 176 200 рублей за бездействие по службе.