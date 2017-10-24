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07:20 (мск), источник: Informburo.kz

Первый гололёд стал причиной массового ДТП в Костанае

Большегрузы и несколько легковых автомобилей столкнулись на мосту.

Гружёные КамАЗы и фуры не смогли преодолеть мост, многие оказались в кювете, сообщает портал alay.kz со ссылкой на очевидцев события.

Непогода, которая пришла в Костанайскую область гололедицей и обильным снегопадом, вызвала массовую аварию. Многие водители оказались не готовы к перемене погоды.

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Некоторые участки в городе были закрыты для движения во избежание аварий. Однако транзитный Корейский мост под запрет не попал. Это вызвало массовую аварию. По словам водителей, столкнулись легковые автомобили и несколько грузовых, в том числе полуприцеп и фура.

«Со стороны Заречного (пригород Костаная. — Авт.) выползаем. Пробка образовалась. Стоит КамАЗ гружёный зерном. Его тащило с горки. Полуприцеп в кювете, там же “девятка” и ещё четыре машины стоят побитые. КамАЗы с фурой столкнулись. Все пытались подняться. У кого резина нормальная прошли, остальные — нет», — рассказали водители.

По информации синоптиков, область накрыл холодный циклон. Объявлено штормовое предупреждение.

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