Страшная авария унесла жизни двух приморцев

Источник: VLADNEWS

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Инцидент произошел ранним утром в Кировском районе. 43-летний водитель мотоцикла Урал, двигаясь в районе 2 км автодороги Большие Ключи-Горный не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате автоаварии водитель и 38-летняя женщина — пассажир Урала получили травмы, не совместимые с жизнью.