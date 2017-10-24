Страшная авария унесла жизни двух приморцев
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент произошел ранним утром в Кировском районе. 43-летний водитель мотоцикла Урал, двигаясь в районе 2 км автодороги Большие
В результате автоаварии водитель и 38-летняя женщина — пассажир Урала получили травмы, не совместимые с жизнью.
Установлено, что мужчина обучение на право управления транспортным средством ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.