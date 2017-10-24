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04:38 (мск), источник: VLADNEWS

Страшная авария унесла жизни двух приморцев

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Источник: VLADNEWS

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Инцидент произошел ранним утром в Кировском районе. 43-летний водитель мотоцикла Урал, двигаясь в районе 2 км автодороги Большие Ключи-Горный не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате автоаварии водитель и 38-летняя женщина — пассажир Урала получили травмы, не совместимые с жизнью.

Установлено, что мужчина обучение на право управления транспортным средством ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

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