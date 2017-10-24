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04:40 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке главбух присвоила более миллиона рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет главный бухгалтер организации, обвиняемая в присвоении более 1 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гр-ки К., которая обвиняется в присвоении денежных средств.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка замещала должность главного бухгалтера в ООО «ЛОТС». Так, воспользовавшись служебным положением, главный бухгалтер в течение 2016 года перечисляла на расчетный счет подконтрольной ей компании деньги, принадлежавшие ООО «ЛОТС», и присваивала их себе.

В результате ей удалось похитить 1 млн 127 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой и личные расчетные счета наложен арест.

Уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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