Во Владивостоке главбух присвоила более миллиона рублей

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гр-ки К., которая обвиняется в присвоении денежных средств.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка замещала должность главного бухгалтера в ООО «ЛОТС». Так, воспользовавшись служебным положением, главный бухгалтер в течение 2016 года перечисляла на расчетный счет подконтрольной ей компании деньги, принадлежавшие ООО «ЛОТС», и присваивала их себе.