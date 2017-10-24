Попаданием в реанимацию закончилось для водителя страшное ДТП на окраине Хабаровска
Сообщается, что мужчина не справился с управлением и въехал в большегруз.
Сообщается, что мужчина не справился с управлением и въехал в большегруз.
Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.
Столкновение с МАЗом привело к серьезным травмам для хабаровчанина за рулем Toyota Mark II. Сейчас пострадавший госпитализирован и находится в бессознательном состоянии, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.
Авария,
— В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Диагноз: закрытый перелом правого плеча, правого предплечья, открытый перелом обеих гостей голени. Сообщается об ушибе головного мозга и субарахноидальном кровотечении. Кроме того, диагностирован перелом костей лицевого скелета. Также у пострадавшего был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Сейчас водитель
Транспортное средство пострадавшего водителя было отправлено на спецстоянку.