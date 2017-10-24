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04:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Попаданием в реанимацию закончилось для водителя страшное ДТП на окраине Хабаровска

Сообщается, что мужчина не справился с управлением и въехал в большегруз.

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Столкновение с МАЗом привело к серьезным травмам для хабаровчанина за рулем Toyota Mark II. Сейчас пострадавший госпитализирован и находится в бессознательном состоянии, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД города.

Авария, из-за которой житель Хабаровска попал в реанимацию, произошла днем 23 октября. Водитель за рулем Toyota Mark II не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с MАЗ— 5337.

— В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Диагноз: закрытый перелом правого плеча, правого предплечья, открытый перелом обеих гостей голени. Сообщается об ушибе головного мозга и субарахноидальном кровотечении. Кроме того, диагностирован перелом костей лицевого скелета. Также у пострадавшего был взят анализ на состояние алкогольного опьянения. — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Сейчас водитель Toyota-Mark 2 находится в бессознательном состоянии в реанимации ККБ № 2. А вот пассажир этой машины отделался ушибом мягких тканей левой ноги и лечится амбулаторно.

Транспортное средство пострадавшего водителя было отправлено на спецстоянку.

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