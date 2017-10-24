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07:17 (мск), источник: Nur.kz

ДВД раскрыл детали напугавшей актюбинцев спецоперации

В ходе нее были задержаны десятки продавцов мобильных телефонов, подозреваемых в торговле краденным.

Источник: Nur.kz

Детали субботней спецоперации в Актобе раскрыли в полиции. В ходе нее были задержаны десятки продавцов мобильных телефонов, подозреваемых в торговле краденным, передает КТК.

В тот день были задержаны тридцать человек. Их по одному выводили вооруженные полицейские в масках.

Все это происходило среди бела дня на Центральном рынке, и немало испугало горожан.

Помимо задержаний силовики провели массовую конфискацию товара — на экспертизу были отправлены несколько сотен гаджетов.

Расследование ведется по статье «Торговля в неустановленном месте».

Напомним, в субботу, 21 октября, в Актобе прошла масштабная спецоперация, напугавшая горожан.

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