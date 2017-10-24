ДВД раскрыл детали напугавшей актюбинцев спецоперации
В ходе нее были задержаны десятки продавцов мобильных телефонов, подозреваемых в торговле краденным.
В ходе нее были задержаны десятки продавцов мобильных телефонов, подозреваемых в торговле краденным.
Детали субботней спецоперации в Актобе раскрыли в полиции. В ходе нее были задержаны десятки продавцов мобильных телефонов, подозреваемых в торговле краденным, передает КТК.
В тот день были задержаны тридцать человек. Их по одному выводили вооруженные полицейские в масках.
Все это происходило среди бела дня на Центральном рынке, и немало испугало горожан.
Помимо задержаний силовики провели массовую конфискацию товара — на экспертизу были отправлены несколько сотен гаджетов.
Расследование ведется по статье «Торговля в неустановленном месте».
Напомним, в субботу, 21 октября, в Актобе прошла масштабная спецоперация, напугавшая горожан.