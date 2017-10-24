В одной из школ Владивостока объявлена пожарная тревога

Ученики владивостокской средней школы № 83, которая находится в микрорайоне Снеговая Падь, эвакуированы из здания школы по пожарной тревоге. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил отец одного из школьников, Василий Б.

По словам мужчины, которому позвонил его сын и сообщил об инциденте, все школьники эвакуированы из здания школы и находятся под присмотром классных руководителей на школьном стадионе.

Однако в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю информацию о пожаре в школе не подтвердили. Редакции удалось связаться с директором школы Мариной Важовой, которая сообщила, что в школе проводилась плановая тренировка действий по пожарной тревоге.