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05:29 (мск), источник: Восток Медиа

В одной из школ Владивостока объявлена пожарная тревога

Дети эвакуированы на школьный стадион, родители беспокоятся.

Ученики владивостокской средней школы № 83, которая находится в микрорайоне Снеговая Падь, эвакуированы из здания школы по пожарной тревоге. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил отец одного из школьников, Василий Б.

По словам мужчины, которому позвонил его сын и сообщил об инциденте, все школьники эвакуированы из здания школы и находятся под присмотром классных руководителей на школьном стадионе.

Однако в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю информацию о пожаре в школе не подтвердили. Редакции удалось связаться с директором школы Мариной Важовой, которая сообщила, что в школе проводилась плановая тренировка действий по пожарной тревоге.

«Такие мероприятия проходят в нашей школе регулярно, сейчас все дети возвращены в классы» — уточнила директор школы.

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