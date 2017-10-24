Торговца кокаином с поличным задержали в Иркутске
Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске.
Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске.
Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске. Как 23 октября 2017 года сообщила
По ходатайству следственным органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он помещён в следственный изолятор. Следственными органами ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 .1 УК Российской Федерации.