Торговца кокаином с поличным задержали в Иркутске

Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске. Как 23 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, ранее судимого за аналогичные преступления мужчину задержали, когда он попытался продать наркотики. Во время обыска в салоне внедорожника «Лексус», принадлежащего наркодилеру, оперативники обнаружили почти 4 грамма порошкообразного вещества, а также деньги и средства связи. Еще свыше 15 граммов было изъято в гараже иркутянина. Исследование установлило, что изъятым является кокаин стоимостью около 200 тысяч рублей.