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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Торговца кокаином с поличным задержали в Иркутске

Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске.

Торговца кокаином задержали с поличным в Иркутске. Как 23 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, ранее судимого за аналогичные преступления мужчину задержали, когда он попытался продать наркотики. Во время обыска в салоне внедорожника «Лексус», принадлежащего наркодилеру, оперативники обнаружили почти 4 грамма порошкообразного вещества, а также деньги и средства связи. Еще свыше 15 граммов было изъято в гараже иркутянина. Исследование установлило, что изъятым является кокаин стоимостью около 200 тысяч рублей.

По ходатайству следственным органов ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он помещён в следственный изолятор. Следственными органами ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 .1 УК Российской Федерации.

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