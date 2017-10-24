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05:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сразу двух нарушительниц сбил автотранспорт в Хабаровске

Обеих пострадавших доставили во вторую краевую больницу.

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Две жительница Хабаровска, переходившие проезжую часть в неположенном месте, попали под колеса автомобилей в минувший понедельник, 24 октября. Обеих потерпевших с места происшествия на машине скорой помощи доставили в краевую клиническую больницу № 2, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Сразу две жительницы краевого центра поплатились за свою глупость с начала текущей недели: горожанки пересекали проезжую часть в неположенном месте. Так, в 11.10 утра по местному времени одна из потерпевших попала под колеса автомобиля Toyota Prius в районе дома № 42 на улице Дзержинского. В результате ДТП хабаровчанка 1954 года рождения получила ушиб мягких тканей тазобедренного сустава и крестцового отдела позвоночника. Женщину доставили во вторую краевую больницу.

Вторую горожанку водитель автомобиля Toyota Kluger сбил в 17.30 часов по местному времени в районе дома № 18 на улице Локомотивной. Женщина также пересекала проезжую часть в непредназначенном для этого месте. В результате удара пенсионерка получила сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Потерпевшую также с места аварии доставили во вторую краевую больницу.

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