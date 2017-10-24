Прыгнувшую с третьего этажа в Актау женщину обвинили в краже на 25 тыс. долларов

Источник: Nur.kz

О похищении украшений заявила алматинка Оксана Шип, сообщает телеканал «Астана».

По словам женщины, ее сестра Марина и Зарина познакомились пару лет назад. Байдосова рассказала той о своей тяжелой доле матери-одиночки с ребенком-инвалидом и пожаловалась на отсутствие крова.

Марина, пожалев Зарину, пустила ее пожить в квартиру Оксаны, которая на тот момент была за рубежом. В этом жилье мать с дочкой жили в течение полугода, а вскоре после их отъезда Марина узнала, что из сейфа были украдены драгоценности на 25 тысяч долларов.

Телефон Байдосовой был отключен.

О ней вскоре услышали после нашумевшего прыжка из окна третьего этажа в Актау. Оксана сразу обратилась в полицию.

«Она выбирала именно украшения, которые стоят. И она, действительно, в тот день, когда она написала нам, что все будет хорошо, она, оказывается, около 2 часов, когда нас не было дома, она приехала.

Где-то через 40 минут она вышла, вышла с пакетами, и знаете, что меня удивило, она почему-то уходила с подушками, по вашему репортажу она тоже выпрыгивала с подушками. Я не знаю, что это за фетиш, но человек уходил с подушками, — говорит Оксана.

В том, что драгоценности унесла Байдосова, у Оксаны сомнений нет, сообщает КТК.

По ее словам, у нее остались записи видеокамеры, снявшей, как Зарина покидает квартиру с пакетами в руках.

Источник: КТК.

Напомним, ранее мы писали, что в Актау 40-летняя женщина вместе с 15-летней дочерью выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже. Зарина Байдосова заявила, что она пыталась сбежать от полицейских, которые приехали за ней из Шымкента.