Прыгнувшую с третьего этажа в Актау женщину обвинили в краже на 25 тыс. долларов
40-летнюю Зарину Байдосову, выпрыгнувшую с третьего этажа вместе с
40-летнюю Зарину Байдосову, выпрыгнувшую с третьего этажа вместе с
О похищении украшений заявила алматинка Оксана Шип, сообщает телеканал «Астана».
По словам женщины, ее сестра Марина и Зарина познакомились пару лет назад. Байдосова рассказала той о своей тяжелой доле
Марина, пожалев Зарину, пустила ее пожить в квартиру Оксаны, которая на тот момент была за рубежом. В этом жилье мать с дочкой жили в течение полугода, а вскоре после их отъезда Марина узнала, что из сейфа были украдены драгоценности на 25 тысяч долларов.
Телефон Байдосовой был отключен.
О ней вскоре услышали после нашумевшего прыжка из окна третьего этажа в Актау. Оксана сразу обратилась в полицию.
«Она выбирала именно украшения, которые стоят. И она, действительно, в тот день, когда она написала нам, что все будет хорошо, она, оказывается, около 2 часов, когда нас не было дома, она приехала.
В том, что драгоценности унесла Байдосова, у Оксаны сомнений нет, сообщает КТК.
По ее словам, у нее остались записи видеокамеры, снявшей, как Зарина покидает квартиру с пакетами в руках.
Источник: КТК.
Напомним, ранее мы писали, что в Актау 40-летняя женщина вместе с 15-летней дочерью выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже. Зарина Байдосова заявила, что она пыталась сбежать от полицейских, которые приехали за ней из Шымкента.
Сейчас мать и дочь находятся в областной больнице с переломами и повреждениями в стабильно тяжелом состоянии.