Начало отопительного сезона сорвали в Байкальске и Вихоревке Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Начало отопительного сезона сорвано в Байкальске и Вихоревке Иркутской области, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на совещании с председателем правительства России Дмитрием Медведевым накануне, 23 октября. В настоящее время дано конкретное поручение о завершении всех работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Также отопительный сезон сорван в Невьянске Свердловской области. Всем муниципалитетам даны поручения, чтобы в кратчайшие сроки все было сделано, а также получены паспорта готовности.

«Ростехнадзор продолжает работу по муниципалитетам, чтобы обеспечить контроль за этой работой. И до 15 ноября министерство энергетики, Минстрой и Ростехнадзор должны доложить о полной готовности субъектов РФ к отопительному сезону. Дать оценку эффективности работы органов исполнительной власти субъектов РФ по подготовке к зиме (мы это делаем ежегодно в течение многих лет, это один из стимулирующих механизмов к повышению эффективности этой работы) и доложить в правительство», — отметил Дмитрий Козак.

По состоянию на 20 октября отопительный сезон начат в 75-ти субъектах. Пока не начат отопительный сезон в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском. Большинство субъектов начали эту работу.

«Степень готовности к отопительному сезону по всем направлениям этой работы достаточно высокая. Она соответствует примерно значениям прошлого года, а по некоторым показателям значительно лучше, чем в прошлом году, в частности, по нормативным запасам топлива ситуация вполне благоприятная», — сообщил Дмитрий Козак.