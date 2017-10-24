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05:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Против красноярца завели уголовное дело за избиение полицейского

Мужчина причинил правоохранителю телесные повреждения.

Против 25-летнего красноярца возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.

Как рассказали в Следственном комитете, 19 августа, мужчина, который был осуждён за заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления, был доставлен в красноярский отдел полиции № 2. Там злоумышленник увидел оперуполномоченного, который его задерживал, и накинулся на него. Сначала стал пинать ногами, а потом в ходе борьбы причинил иные телесные повреждения.

По факту совершения преступления заведено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия».

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