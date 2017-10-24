Против красноярца завели уголовное дело за избиение полицейского

Как рассказали в Следственном комитете, 19 августа, мужчина, который был осуждён за заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления, был доставлен в красноярский отдел полиции № 2. Там злоумышленник увидел оперуполномоченного, который его задерживал, и накинулся на него. Сначала стал пинать ногами, а потом в ходе борьбы причинил иные телесные повреждения.