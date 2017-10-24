Прокуратура проверяет ситуацию с арестованными в ОАЭ судами из Приморья

Источник: VLADNEWS

Находкинская транспортная занимается выяснением ситуации по арестованным в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) судам «Каролина Винд» и «Кристал Ист» с российскими экипажами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

«Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации, проверяя наличие у моряков воды и продуктов питания и задолженности по зарплате. Ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры», — сообщил собеседник.

Суда «Каролина Винд» и «Кристал Ист» (судовладелец «Находка Портбункер» из Приморья) были арестованы в числе другого имущества компании-банкрота и остаются в ОАЭ с июля. На них находятся по 7 членов экипажа, российских моряков, ситуация на «Кристал Ист» осложняется тем, что личные документы моряков вместе с судовыми документами находятся у портовых властей, это затрудняет их репатриацию.