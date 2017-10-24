Прокуратура проверяет ситуацию с арестованными в ОАЭ судами из Приморья
Суда «Каролина Винд» и «Кристал Ист» были арестованы в числе другого имущества
Суда «Каролина Винд» и «Кристал Ист» были арестованы в числе другого имущества
Находкинская транспортная занимается выяснением ситуации по арестованным в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) судам «Каролина Винд» и «Кристал Ист» с российскими экипажами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации, проверяя наличие у моряков воды и продуктов питания и задолженности по зарплате. Ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры», — сообщил собеседник.
Суда «Каролина Винд» и «Кристал Ист» (судовладелец «Находка Портбункер» из Приморья) были арестованы в числе другого имущества
Ранее агентство сообщало, что суда стоят в порту Шарджа, экипаж «Кристал Ист» обратился в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию. К ситуации подключились дипломаты — по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Шарагов сообщил, что консульство находится в контакте с транспортной службой эмирата, в котором стоит арестованное судно, с Министерством иностранных дел ОАЭ, портовыми властями. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается