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05:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Группу черных лесорубов задержали в Черемховском районе

В Черемховском районе задержали банду черных лесорубов.

Как 24 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с поличным задержали десятерых мужчин, включая предполагаемого организатора, в возрасте от 27 до 38 лет, которые, не имея разрешительных документов, спилили в Малобельском лесничестве сосны в объеме 95 кубических метров.

На месте вырубки полицейские обнаружили и изъяли древесину, тяжелую лесозаготовительную технику и бензопилы. Изъятое передано на ответственное хранение. Все участники группы, в результате деятельности которой лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, проверяются на причастность к другим рубкам.

По данному факту следственными органами МО МВД России «Черемховский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание за данное преступление предполагает лишение свободы на срок до 7 лет. Основному фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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