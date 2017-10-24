Группу черных лесорубов задержали в Черемховском районе
В Черемховском районе задержали банду черных лесорубов.
В Черемховском районе задержали банду черных лесорубов.
Как 24 октября 2017 года сообщила
На месте вырубки полицейские обнаружили и изъяли древесину, тяжелую лесозаготовительную технику и бензопилы. Изъятое передано на ответственное хранение. Все участники группы, в результате деятельности которой лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, проверяются на причастность к другим рубкам.
По данному факту следственными органами МО МВД России «Черемховский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание за данное преступление предполагает лишение свободы на срок до 7 лет. Основному фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.