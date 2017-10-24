Группу черных лесорубов задержали в Черемховском районе

Как 24 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с поличным задержали десятерых мужчин, включая предполагаемого организатора, в возрасте от 27 до 38 лет, которые, не имея разрешительных документов, спилили в Малобельском лесничестве сосны в объеме 95 кубических метров.

На месте вырубки полицейские обнаружили и изъяли древесину, тяжелую лесозаготовительную технику и бензопилы. Изъятое передано на ответственное хранение. Все участники группы, в результате деятельности которой лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, проверяются на причастность к другим рубкам.