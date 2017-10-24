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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП

В аварию попали четыре автомобиля.

Сразу четыре автомобиля попали в серьезное ДТП около Иглино вчера, 23 октября. На заснеженной трассе столкнулись «Фиат», две «Лады» и «Дэу Нексия». К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал. По предварительной версии, ДТП произошло из-за сложных погодных условий.

Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», практически все трассы и дороги Башкирии с раннего утра 23 октября покрыты тонким слоем льда. Сегодня, 24 октября, ко льду добавился снег. Вдоль некоторых трасс даже образовались сугробы.

Представители ГИБДД и МЧС настоятельно не рекомендуют выезжать на летней резине.

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