На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП

Сразу четыре автомобиля попали в серьезное ДТП около Иглино вчера, 23 октября. На заснеженной трассе столкнулись «Фиат», две «Лады» и «Дэу Нексия». К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал. По предварительной версии, ДТП произошло из-за сложных погодных условий.