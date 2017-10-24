В Ангарске задержали женщину, подозреваемую в ограблении школьницы

По факту ограбления 11-классницы в Иркутске СКР возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Преступление произошло 21 октября в 95 квартале города нефтехимиков. Выяснилось, что неизвестная женщина с применением насилия украла мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей у школьницы. С заявлением в полицию обратился отец потерпевшей.

Сотрудники угрозыска по горячим следам задержали подозреваемую в ограблении. Ею оказалась 27-летняя ангарчанка. У нее изъят похищенный телефон.