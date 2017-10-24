Хабаровск вновь окутает дым из Китая
В ближайшие дни Хабаровск вновь окутает дым из соседнего Китая, где фиксируют много термических аномалий, сообщает департамент Росприроднадзора по ДФО.
В ближайшие дни Хабаровск вновь окутает дым из соседнего Китая, где фиксируют много термических аномалий, сообщает департамент Росприроднадзора по ДФО.
Западный и
Задымленнным воздух будет до 27 октября.
Напомним, жители Хабаровского края ощущают дым уже несколько недель. Губернатор региона Вячеслав Шпорт ранее обращался к главе китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой активнее тушить природные возгорания.