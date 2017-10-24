Хабаровск вновь окутает дым из Китая

Западный и юго-западный ветер принесет задымление в центральные и южные районы края. Оно, по прогнозам, будет ощущаться в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах.