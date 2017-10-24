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06:43 (мск), источник: "Российская газета"

Хабаровск вновь окутает дым из Китая

В ближайшие дни Хабаровск вновь окутает дым из соседнего Китая, где фиксируют много термических аномалий, сообщает департамент Росприроднадзора по ДФО.

Источник: AP 2017

Западный и юго-западный ветер принесет задымление в центральные и южные районы края. Оно, по прогнозам, будет ощущаться в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах.

Задымленнным воздух будет до 27 октября.

Напомним, жители Хабаровского края ощущают дым уже несколько недель. Губернатор региона Вячеслав Шпорт ранее обращался к главе китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой активнее тушить природные возгорания.

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