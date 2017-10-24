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07:25 (мск), источник: Om1.ru

В лобовом столкновении маршрутки с иномаркой на окраине Омска пострадали три человека

По информации очевидца, «Мерседес» вырулил на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.

Накануне, 23 октября, около восьми часов вечера в микрорайоне «Первокирпичный» произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» и маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит».

Как сообщает в паблике «ЧП Омск» очевидец, на улице Краснознамённой иномарка неожиданно выехала на встречную полосу. Троих пострадавших увезла скорая помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ГУ МЧС по Омской области, последствия ДТП ликвидировали пятеро спасателей.

ГИБДД обещало в ближайшее время сообщить официальную информацию об аварии.

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