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07:24 (мск), источник: СуперОмск

Омич угрожал пистолетом подрезавшему его водителю

Инцидент произошел в омском Амуре в понедельник, 23 октября.

Как рассказал в паблике Regik55 свидетель происшествия, конфликт произошел в районе перекрестка улиц 7-я Северная и Герцена. Кроссовер подрезал ВАЗ-2107, однако водитель «семерки» не растерялся и ответил тем же.

Только омича в иномарке это, судя по всему, разозлило — он снова стал подрезать оппонента, выставив из окна предмет, сильно напоминающий пистолет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чем закончился раздел дороги, неизвестно — машины бок о бок укатили из поля зрения видеокамеры.

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