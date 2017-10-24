Омич угрожал пистолетом подрезавшему его водителю

Как рассказал в паблике Regik55 свидетель происшествия, конфликт произошел в районе перекрестка улиц 7-я Северная и Герцена. Кроссовер подрезал ВАЗ-2107, однако водитель «семерки» не растерялся и ответил тем же.

Только омича в иномарке это, судя по всему, разозлило — он снова стал подрезать оппонента, выставив из окна предмет, сильно напоминающий пистолет.

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