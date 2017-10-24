В красноярском аэропорту задержали китайцев, пытавшихся вывезти антиквариат
Старинные предметы туристы приобрели в Омске.
Старинные предметы туристы приобрели в Омске.
В аэропорту «Емельяново» задержаны два китайца, пытавшиеся вывезти за границу культурные ценности. Об этом рассказали в Сибирском таможенном управлении.
При проведении контроля пассажиров, в сумках китайцев были обнаружены ручные весы из металла, медальоны, грампластинки, старинные статуэтки, полудрагоценные камни, и другие раритетные вещи. К слову, некоторые их них создавались в память
В отношении граждан Китая возбуждены административные дела, товары изъяты. Расследование дела продолжается.