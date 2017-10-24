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06:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярском аэропорту задержали китайцев, пытавшихся вывезти антиквариат

Старинные предметы туристы приобрели в Омске.

В аэропорту «Емельяново» задержаны два китайца, пытавшиеся вывезти за границу культурные ценности. Об этом рассказали в Сибирском таможенном управлении.

При проведении контроля пассажиров, в сумках китайцев были обнаружены ручные весы из металла, медальоны, грампластинки, старинные статуэтки, полудрагоценные камни, и другие раритетные вещи. К слову, некоторые их них создавались в память русско-японской войны ещё в начале 20-го века. Стоимость товаров составляет около 80 тысяч рублей. Пассажиры объяснили, что приобрели сувениры в антикварных магазинах Омска для своей коллекции. Но никаких соответствующих документов и разрешения на вывоз культурных ценностей у них не было.

В отношении граждан Китая возбуждены административные дела, товары изъяты. Расследование дела продолжается.

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