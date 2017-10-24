Мошенник продавал чужие квартиры по поддельным документам
В Челябинске поймали местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске поймали местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Мужчина по подложным документам продал арендованную квартиру за миллион триста тысяч. Он по фальшивому паспорту арендовал квартиру в Курчатовском районе. Затем сделал липовые документы о праве собственности и поместил объявление о продаже в Интернете.
На основании поддельных бумаг вскоре он продал жилье ничего не подозревавшему покупателю. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Андрей Мухамадеев.