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07:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мошенник продавал чужие квартиры по поддельным документам

В Челябинске поймали местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мужчина по подложным документам продал арендованную квартиру за миллион триста тысяч. Он по фальшивому паспорту арендовал квартиру в Курчатовском районе. Затем сделал липовые документы о праве собственности и поместил объявление о продаже в Интернете.

На основании поддельных бумаг вскоре он продал жилье ничего не подозревавшему покупателю. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Мухамадеев.

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