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07:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке обокрали «Приморский кондитер»

Сотрудники полиции продолжают поиски преступников, совершивших кражу в здании «Приморского кондитера» по улице Алеутской. Злоумышленники проникли в офис на втором этаже ночью, отжав пластиковое окно, сообщает Deita. ru.

По информации источника Deita.ru, преступники незаметно попали во двор предприятия, а затем прошли по крыше и проникли в помещение лаборатории кондитерской фабрики, где и совершили кражу. По предварительным данным, добычей воров стали четыре ноутбука и электронные весы.

Причиненный преступниками ущерб составил почти 160 тысяч рублей. После кражи злоумышленникам удалось также незаметно покинуть территорию предприятия и скрыться в неизвестном направлении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

Игорь Бегунов.

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