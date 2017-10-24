Во Владивостоке обокрали «Приморский кондитер»

По информации источника Deita.ru, преступники незаметно попали во двор предприятия, а затем прошли по крыше и проникли в помещение лаборатории кондитерской фабрики, где и совершили кражу. По предварительным данным, добычей воров стали четыре ноутбука и электронные весы.