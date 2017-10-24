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07:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавший в Новосибирске 31-летний мужчина найден живым

По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в реанимации.

Пропавший в Новосибирске 31-летний мужчина найден живым, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

«Фейлер Федор Геннадьевич найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего!», — написали волонтёры.

По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в одной из городских больниц.

Напомним, Федор Фейлер исчез в районе улицы Есенина вечером 21 октября, его поисками занимались волонтёры.

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