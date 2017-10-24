Пропавший в Новосибирске 31-летний мужчина найден живым, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

«Фейлер Федор Геннадьевич найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего!», — написали волонтёры.

По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в одной из городских больниц.