Пропавший в Новосибирске 31-летний мужчина найден живым
По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в реанимации.
По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в реанимации.
Пропавший в Новосибирске 31-летний мужчина найден живым, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».
«Фейлер Федор Геннадьевич найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего!», — написали волонтёры.
По данным СМИ, Федор Фейлер попал в ДТП на улице Бориса Богаткова, его нашли в одной из городских больниц.
Напомним, Федор Фейлер исчез в районе улицы Есенина вечером 21 октября, его поисками занимались волонтёры.