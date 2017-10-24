В Академгородке Новосибирска загорелся киоск с хот-догами
Пожарные смогли оперативно вынести из помещения газовый баллон, рассказали в МЧС.
Пожарные смогли оперативно вынести из помещения газовый баллон, рассказали в МЧС.
В Академгородке Новосибирска загорелся киоск с
По данным МЧС, в 7:53 загорелся киоск с фастфудом на улице Жемчужной, на остановке «Цветной проезд».
Горела крыша на площади 8 квадратных метров, а также внутри бытовая техника и обшивка. Спасателям удалось оперативно вынести из помещения газовый баллон.
Тушение возгорания заняло порядка 15 минут.
Никто не пострадал.