В Академгородке Новосибирска загорелся киоск с хот-догами, информацию рассказали очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

По данным МЧС, в 7:53 загорелся киоск с фастфудом на улице Жемчужной, на остановке «Цветной проезд».

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Горела крыша на площади 8 квадратных метров, а также внутри бытовая техника и обшивка. Спасателям удалось оперативно вынести из помещения газовый баллон.

Тушение возгорания заняло порядка 15 минут.