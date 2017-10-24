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07:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке Новосибирска загорелся киоск с хот-догами

Пожарные смогли оперативно вынести из помещения газовый баллон, рассказали в МЧС.

В Академгородке Новосибирска загорелся киоск с хот-догами, информацию рассказали очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

По данным МЧС, в 7:53 загорелся киоск с фастфудом на улице Жемчужной, на остановке «Цветной проезд».

Во время загрузки произошла ошибка.

Горела крыша на площади 8 квадратных метров, а также внутри бытовая техника и обшивка. Спасателям удалось оперативно вынести из помещения газовый баллон.

Тушение возгорания заняло порядка 15 минут.

Никто не пострадал.

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