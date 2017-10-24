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07:36 (мск), источник: Newslab.ru

Уличенного в мошенничестве Валерия Быкова нашли в Красноярске

Полицейские нашли сбежавшего от следствия депутата Горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

17 октября следователи и полиция сообщили о том, что депутат городского Совета Валерий Быков подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получил от государства почти 11 млн рублей в качестве компенсации затрат на строительство овощехранилища. Для этого он предоставил поддельный акт приема-передачи этого объекта, указав сроки строительства с 2013 по 2015 год, тогда как фактически сооружение построили до 2011 года.

Следователи сообщили, что бизнесмена допросили, но уже на следующей день его объявили в розыск. Сегодня стало известно, что беглеца нашли в Красноярске.

«В Красноярске задержан депутат Красноярского горсовета Валерий Быков, в ближайшее время он будет допрошен», — сообщили в краевой полиции.

Расследование уголовного дела, которое возбудили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) продолжается.

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