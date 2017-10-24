Уличенного в мошенничестве Валерия Быкова нашли в Красноярске

17 октября следователи и полиция сообщили о том, что депутат городского Совета Валерий Быков подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получил от государства почти 11 млн рублей в качестве компенсации затрат на строительство овощехранилища. Для этого он предоставил поддельный акт приема-передачи этого объекта, указав сроки строительства с 2013 по 2015 год, тогда как фактически сооружение построили до 2011 года.