Суд над покойным судьей едва не сорвался из-за отключения света

На данный момент оба они мертвы — Берг был застрелен, а Москаленко совершил суицид. Дело не стали закрывать, поскольку родственники Москаленко добиваются оправдания.

Заседание должно было начаться в 10:00, но в суде внезапно отключился свет. Процесс перенесли на 14 часов, но уже после этого электричество подали. Сейчас журналисты ожидают — если секретарь дозвонится до разошедшихся сторон, то заседание все же состоится в первой половине дня.