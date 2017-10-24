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08:06 (мск), источник: СуперОмск

Суд над покойным судьей едва не сорвался из-за отключения света

Сегодня, 24 октября, в Омском областном суде должен был стартовать процесс по делу судьи Куйбышевского райсуда Омска Сергея Москаленко. Он обвиняется в получении крупной взятки от строителя Виктора Берга.

На данный момент оба они мертвы — Берг был застрелен, а Москаленко совершил суицид. Дело не стали закрывать, поскольку родственники Москаленко добиваются оправдания.

Заседание должно было начаться в 10:00, но в суде внезапно отключился свет. Процесс перенесли на 14 часов, но уже после этого электричество подали. Сейчас журналисты ожидают — если секретарь дозвонится до разошедшихся сторон, то заседание все же состоится в первой половине дня.

Как пояснила гособвинитель, в случае если вина будет доказана, суд вынесет обвинительный приговор без назначения наказания. Прокурор отметил, что прецеденты посмертного суда крайне редки.

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