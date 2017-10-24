Директор интерната в Ташобласти воровала продукты и деньги у инвалидов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Служба национальной безопасности Узбекистана вскрыла хищения в специализированной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями № 125 Бостанлыкского района Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Управление СНБ по столичной области получило информацию, что в данном учебном заведении расхищаются государственные и благотворительные средства, выделяемые для поддержки «особых детей».

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В результате была организована комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности и санитарно-гигиенического состояния спецшколы, где воспитываются 148 детей-инвалидов и работают 49 сотрудников.

«В результате проверки удалось установить, что директор школы и по совместительству депутат районного Кенгаша 53-летная Турсун Казакова, злоупотребляя должностным положением, занималась хищением бюджетных средств путем фальсификации документов, а также присвоением благотворительной помощи. Она руководила учебным заведением с 2004 года. Проверка деятельности за этот период выявила финансовые нарушения на 677,4 миллионов сумов, связанные с необоснованными начислениями премий и других дополнительных выплат», — отметил представитель силового ведомства.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что Казакова в период с 2015 по 2016 годы, совершая различные финансовые махинации, нанесла государству ущерб в размере 100 миллионов сумов. В частности, она незаконно обналичивала денежные средства, предназначенные для приобретения продуктов питания, а также оформляла на разные должности «мертвых душ», присваивая начисляемые им зарплаты. Отдельным преподавателям, не прошедшим курсы повышения квалификации, незаконно начислялись соответствующие надбавки за категории.

Помимо прочего Турсун Казакова наживалась и на поставках продуктов для детей. Она заключала договора на покупку продуктов питания с частными фирмами, владельцами которых являются ее близкие знакомые, в нарушение установленных требований. Кроме того, поступающая в школу благотворительная и спонсорская помощь не оприходовалась должным образом. Это делалось для того, чтобы директор могла спокойно присваивать поступившие средства.

При этом в процессе приготовления и раздачи детям пищи не соблюдались необходимые санитарно-гигиенические нормы, условия хранения продуктов питания не соответствовали предъявляемым требованиям.

В связи с этим, Турсун Казакова лишена депутатского мандата, прокуратура Ташкентской области возбудила в отношении нее уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.