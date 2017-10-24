В Молдове участились информационные преступления против фирм-импортеров. Об этом сообщает Национальный инспекторат расследований.



По данным Центра по борьбе с информационными преступлениями, хакеры с помощью вредоносных программ получают доступ к переписке предпринимателей и перехватывают сообщения об условиях поставок и оплате.