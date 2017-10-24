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07:50 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске пресечена деятельность финансовых мошенников

В Красноярске пресекли деятельность финансовой банды, которая незаконно обналичивала деньги. Суточный оборот преступников составлял 1,5 миллиона рублей.

Источник: Вести - Красноярск

В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы 17 фирм-однодневок, которые оформлялись на подставных лиц, записи по учёту доходов, оттиски и печати фиктивных организаций. Возбуждено уголовное дело, участникам группировки грозит до 7 лет тюрьмы.

«Данная деятельность основывалась на незаконной банковской деятельности. В отличие от обычного финансового посредничества обналичивание является полностью криминальным. Основные цели, преследуемые лицами, занимающимися подобной деятельностью, это занижение своей налогооблагаемой базы, сокрытие сделок и похищение денежных средств», — сообщил начальник 7-го отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Красноярскому краю Андрей Удинцов.

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