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08:03 (мск), источник: Zakon.kz

В МВД РК прокомментировали задержание пособницы Аблязова

Жанара Ахмет задержали 21 октября.

Источник: Zakon.kz

Директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал новость о задержании Жанары Ахмет в Украине, передает Zakon.kz.

«На территории Украины задержана находящаяся в международном розыске Ахмет Жанара Ботаевна, осужденная за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 ч.3 УК РК (редакция 1995 года). Как установлено, с марта 2005 по октябрь 2008 года Ж. Ахметова обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 50 млн.тенге под предлогом возврата с процентами», — сообщил он.

Как отметил Садубаев, в августе 2010 года в ее отношении судебным органом применена статья 72 УК РК и назначена отсрочка наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста до 5 ноября 2021 года.

Напомним, Жанару Ахмет задержали 21 октября. Адвокат Владислав Грищенко сообщил, что она находится в изоляторе временного содержания в городе Вышгород Киевской области.

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